Усиление борьбы с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, записанном для совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, противодействия уголовным правонарушением против окружающей среды.

Зеленский напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря. По его словам, уже реализован ряд шагов по легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков. «Однако еще недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере, прежде всего – совершенные организованными группами. Хотелось бы также услышать, что сделано для приведения в пригодное состояние лесных земель, которые в результате варварской охоты на янтарь превратились в пустыни», - добавил Зеленский.

Болезненной темой остается необходимость усиления охраны лесного фонда Украины.

«Граждане пока не получили надлежащей информации о ликвидированных преступных схемах в сфере оборота древесины, в том числе и посадке чиновников, причастных к ним. Слабым является и противодействие контрабандному перемещению древесины через таможенную границу Украины», - подчеркнул президент.

«Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики», - подчеркнул Зеленский.