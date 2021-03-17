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АО «Укрзализныця» оптимизирует не менее 8 маршрутов с общей целью сэкономить пассажирам 1 млн часов в год. Об этом сообщил и.о. члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, представляя обновленное расписание движения поездов и новые направления 17 марта в Киеве.

«Укрзализныцей проведена значительная работа по оптимизации существующих графиков регулярных рейсов в сторону уменьшения продолжительности рейсов. Например, почти на час ускорили поезд № 10/9 Киев - Мариуполь путем изменения маршрута, на полчаса ускорили поезд № 357/358 Киев - Рахов, усовершенствовали время прибытия, отправления некоторых поездов. За такими, как казалось, небольшими изменениями большая работа железнодорожников, которая улучшит комфорт пассажиров во время путешествий», - отметил Перцовский.

Также стало известно, что в новом графике поезда № 5/6 Ужгород - Херсон, № 58/57 Ковель - Одесса будут курсировать ежедневно вместо через день. Появятся дополнительные остановки поездов № 779/780 Сумы - Киев - Сумы на станциях Бахмач и Нежин Пассажирский, добавлено остановку на станции Каролино-Бугаз поезда № 145/146 Киев - Измаил.

«Многие новации и усовершенствования появилось в результате совместной работы с нашими пассажирами. В частности, была введена специальная электронная почта, куда мы собирали предложения по совершенствованию графика движения поездов. Мы получили более 450 предложений и то, что было возможно, ввели», - отметил руководитель пассажирских перевозок Укрзализныци.
ForUm

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