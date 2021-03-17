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Наблюдательный совет «Укрзализныци» единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.

Об этом сообщил бывший директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

«Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления Укрзализныци. Согласование решения ожидается на заседании Кабинета Министров Украины завтра», - написал он в Facebook.

«По некоторым слухам, и.о. может снова стать Иван Юрик», - добавил Рязанцев.

Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления Укрзализныци 26 августа 2020 года.
ForUm

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