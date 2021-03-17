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Украинская ІТ-отрасль нуждается в принятии нового законодательства, регулирующего трудовые отношения сотрудников и компаний, считает специалист в сфере интернет-маркетинга, и соучредитель компании Prof-IT Богдан Прилепа.

По его словам, государственный бюджет недополучает колоссальные средства из-за подвешенной ситуации: с одной стороны ІТ-компаниям абсолютно невыгодно вести деятельность по действующему украинскому трудовому законодательству, а с другой – отрасль требует большего, чем молчаливого согласия государства на сотрудничество специалистов с компаниями по упрощенной налоговой системе как физических лиц-предпринимателей.

Прилепа объясняет, что конечно, на первый взгляд, может показаться, что принятие закона, который урегулирует заключения трудовых договоров, без уплаты ЕСВ за сотрудников и с сохранением пониженной ставки на прибыль – создаст комфортные условия для развития ІТ-сферы.

Специалист по ІТ-технологиям отмечает, что такая инициатива будет выгодна и государству. Ведь это увеличит поступления в госбюджет, привлечет на украинский рынок иностранных инвесторов и международные компании и даст толчок для совершенствования украинского трудового законодательства в целом.

«В прошлом году доля ІТ-отрасли в ВВП страны едва достигла 4%, но в случае принятия нового законодательства, эта цифра может составить 10%. Всего в Украине по состоянию на конец 2020 работало почти 200 тысяч ІТ-специалистов и при условии принятия соответствующего законодательства может вырасти на 10-15 тысяч уже в течение 2021», - считает Прилепа.

Так, по его мнению, скорейшее принятие закона, который будет регулировать работу украинского ІТ-рынка, даст мощный толчок для развития других трудовых сфер и поспособствует достаточно быстрому улучшению финансового положения государства в целом.  
ForUm

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