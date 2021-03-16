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В среду, 17 марта, в большинстве областей Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В северных областях будет также облачно, однако север  избежит завтра осадков. Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться - на Севере, Западе, в большинстве центральных областей завтра предполагается + 1 + 5 градусов.

В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днипре с районами еще будет ощутимо теплее: в течение дня + 5 + 11 градусов.

В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +4 +5 градусов.

К концу недели будет холодно, а вот потепление придет ориентировочно накануне Всемирного дня метеоролога, 22-23 марта.
ForUm

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