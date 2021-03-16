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15 марта в 20:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Сагайдачного, 10 в Подольском районе столицы.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию было установлено, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения общественного питания с последующим распространением на электрокабели и возможные повреждения распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом.

Спасатели сразу приступили к тушению пожара. В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв. м, и в 21:39 ликвидировано.

На месте происшествия были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений. Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливать следствие.
ForUm

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