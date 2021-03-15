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Антимонопольный комитет Украины по собственной инициативе осуществляет расследование ситуации, связанной со снижением гарантированных запасов угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) в нынешний отопительный период, сообщается на сайте ведомства.

«Комитет по собственной инициативе проводит расследование совокупности фактов, изложенных в заявлениях/обращениях, поступивших в комитет по аналогичным вопросам. В случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитетом будут приняты соответствующие меры», - заявили в АМКУ.

Так, комитет в ходе расследования выясняет, «повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование и т.п.»

В АМКУ сообщают о получении заявлений от бытовых потребителей и общественных организаций «относительно действий группы компаний ДТЭК, которые заключаются в ограничении поставок угля компаниям-контрагентам, непополнении запасов угля на собственных складах, выходе генерирующих мощностей во внеплановые аварийные остановки, что привело к созданию дефицита на рынке электроэнергии».

Обращения, поступающие в АМКУ должны отвечать установленным критериям, только в таком случае они могут быть рассмотрены Комитетом, подчеркнули в пресс-службе.
ForUm

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