Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Видео запуска было опубликовано в Twitter 14 марта.

Первая ступень ракеты уже приземлилась на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, следует из Twitter SpaceX.

Первая ступень ракеты используется уже девятый раз.

Starlink - спутниковая сеть новейшего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Благодаря ей США улучшают доступ к интернету в отдаленных областях. До 14 марта на орбиту было запущено 1265 спутников.

Напомним, названа причина взрыва корабля Маска Starship.