Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Совета Европейского Союза продлить на следующие 6 месяцев персональные санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Совета Европейского Союза продлить на следующие 6 месяцев - до 15 сентября 2021 года - срок действия персональных санкций в отношении 177 физических и 48 юридических лиц в связи с их действиями, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в сообщении.

Сообщается, что данное решение является безоговорочным свидетельством того, что Европейский Союз остается надежным партнером Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

«Российская Федерация должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к исполнению своих международно-правовых и политических обязательств. В случае дальнейшего продолжения и эскалации Россией агрессивных действий в отношении Украины, реакция международного сообщества должна быть адекватной, а санкции усилены», - отмечается в сообщении.

Напомним, ЕС продлил персональные санкции против РФ за агрессию в Украине.