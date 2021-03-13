Правительство Франции одобрило к применению однократную вакцину Johnson & Johnson. Об этом пишет Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило вакцину Johnson & Johnson, первые уколы вакцины которой начнут вводить через месяц.

Регулятор здравоохранения Рэнсом заявил, что вакцина Johnson & Johnson может применяться людям в возрасте от 18 лет, в том числе и пенсиноерам.

Это будет четвертая вакцина на рынке Франции.

Напомним, AstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки.