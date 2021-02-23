Акции Tesla в понедельник снизились на 8,6% - вследствие этого состояния Илона Маска сократились на 15,2 млрд долларов и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Состояние Маска оценивают в 183 млрд долларов, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, который возглавляет рейтинг - в 186 млрд долларов.

Замыкает топ-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс - 135 млрд долларов.

Отмечается, что самое большое с сентября падение акций Tesla частично вызвано комментариями Маска в выходные, что цены на криптовалюта биткоин и Ethereum являются завышенными.