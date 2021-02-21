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Основатель компаний Tesla и SpaceX, один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что считает курс криптовалют сейчас завышенными. Речь идет о биткойне и эфире.

Об этом он написал в своем Twitter.

К слову, 20 февраля стоимость криптовалюти биткойн снова обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 57 тысяч долларов.

«Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и ефира завышенными», - заявил Маск.

Напомним, 20 февраля курс биткоина снова обновил исторический рекорд. Стоимость валюты впервые превысила 55 тысяч долларов.
ForUm

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