В Хмельницкой области полицейский совершил ДТП, в результате которого погибла женщина, сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля в 18:35 в селе Писаревка на территории бывшего Волочисского района Хмельницкой области.

Водитель автомобиля совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла, и скрылся с места происшествия. На территории области объявили специальный план, и уже через 40 минут подозреваемого в смертельном ДТП разыскали и задержали в соседнем поселке.

Им оказался 24-летний работник группы реагирования патрульной полиции, который, управляя личным автомобилем «Опель», совершил наезд на погибшую, шедшую по обочине в попутном направлении.

«Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший, потому что я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР», - резюмировал Клименко.