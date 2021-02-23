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Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance («Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю первое видео.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на Tвиттер марсохода.

 

 

«Посадка на Марс – это приток напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль очистится: покоя и величия», - говорится в посте.

Напомним, 18 февраля американская космическая орбитальная станция Perseverance доставила на орбиту Марса уникальный экспериментальный прибор – «MOXIE» Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсианский кислород, аббревиатура ISRU означает «In situ», то есть кислород, продуцируемый «на месте»), который впервые попытается получить О2 из атмосферы другой планеты.
ForUm

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