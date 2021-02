Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance («Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю первое видео.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на Tвиттер марсохода.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ