Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance («Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю первое видео.
Об этом информирует Укринформ со ссылкой на Tвиттер марсохода.
Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
«Посадка на Марс – это приток напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль очистится: покоя и величия», - говорится в посте.
Напомним, 18 февраля американская космическая орбитальная станция Perseverance доставила на орбиту Марса уникальный экспериментальный прибор – «MOXIE» Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсианский кислород, аббревиатура ISRU означает «In situ», то есть кислород, продуцируемый «на месте»), который впервые попытается получить О2 из атмосферы другой планеты.
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