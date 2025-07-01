У Китаї виявили коронавірус, що може спричинити нову пандемію

Китайські науковці повідомили про виявлення нового коронавірусу HKU5‑CoV‑2, який за генетичними ознаками є одним з найближчих родичів вірусів SARS-CoV (спалах атипової пневмонії у 2002–2003 роках) та MERS-CoV (епідемія близькосхідного респіраторного синдрому у 2012 році), повідомляє The Independent.

HKU5‑CoV‑2 було виявлено в підковоподібних кажанах (один із найпоширеніших "резервуарів" коронавірусів) під час рутинного вірусологічного моніторингу в дикій природі Китаю. За словами дослідників з Університету Гонконгу та Інституту вірусології в Ухані, цей вірус вже зараз має здатність проникати в клітини людини через рецептор DPP4 — саме той, який використовує MERS-CoV.

Фахівці підкреслюють, що HKU5‑CoV‑2 не потребує радикальних змін для подолання видової межі — йому бракує лише однієї-двох ключових мутацій у білку-шипі (S-білку), щоб ефективно інфікувати людські клітини в організмі. Це робить його потенційним кандидатом для нового спалаху зоонозної інфекції.

«Вірус має всі необхідні риси, щоби стати наступним коронавірусом, який загрожує людині. З огляду на досвід COVID-19, ми не можемо дозволити собі ігнорувати такі сигнали», — заявив провідний вірусолог Університету Гонконгу доктор Цзінь Чжао.

Наразі підтверджених випадків зараження людини HKU5‑CoV‑2 немає.