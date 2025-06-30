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Суспiльство

Закон гарантуватиме 12-місячну відстрочку для контрактників

Закон гарантуватиме 12-місячну відстрочку для контрактників

Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18–24».

Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду у п’ятницю, 27 червня. Про це інформують на сайті Міністерства оборони України.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» усунуть цю невизначеність.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУМіноборони
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