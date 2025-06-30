Українські ППО інтегрують у системи NASAMS

"Укроборонпром" і норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовилися про співпрацю у сфері зміцнення потенціалу української протиповітряної оборони.

Йдеться про інтеграцію українських систем ППО малої та середньої дальності в інфраструктуру зенітно-ракетного комплексу NASAMS, повідомляє "Укроборонпром".

Передбачається, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями керування та контролю.

Раніше представники KDA провели попередні перемовини з українськими колегами та вивчили їхні виробничі та науково-технічні спроможності.

Гендиректор "Укроборонпрому" Олег Гуляк наголосив, що розвиток і масштабування вітчизняних систем протиповітряної та протиракетної оборони є одним з пріоритетів діяльності підприємства.

– Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру. Впевнений, що співпраця з KDA стане ще одним прикладом плідного міжнародного партнерства, – зазначив він.

ForUA.com нагадує, міністр оборони Рустем Умєров ще в січні говорив про розширення співпраці з Kongsberg, яка є розробником та постачальником в Україну ЗРК NASAMS.

Йшлося про те, що інтеграція вітчизняних ППО у систему NASAMS підвищить її ефективність. Ще один напрям партнерства – система боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні.