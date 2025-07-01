Дії Трампа можуть призвести до 14 мільйонів смертей

Рішення адміністрації Дональда Трампа про скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може мати катастрофічні наслідки для глобального здоров’я. За оцінками дослідження, до 2030 року це може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей, зокрема 4,5 мільйона серед дітей до 5 років.

Упродовж останніх 20 років програми, фінансовані USAID, допомогли запобігти 91 мільйону смертей у всьому світі — серед них 30 мільйонів становлять діти. Це охоплює боротьбу з ВІЛ/СНІДом, малярією, туберкульозом, дитячою смертністю, а також програми вакцинації, материнського здоров’я та реагування на епідемії.

Однак нові скорочення фінансування, які вже реалізуються адміністрацією Трампа, можуть фактично перекреслити ці досягнення. Експерти попереджають, що без перегляду цих рішень у найближчі місяці світ може втратити десятки мільйонів життів, які можна було б врятувати від хвороб, голоду чи ускладнень унаслідок нестачі медичної допомоги.

У 2024 році США виділили близько 61 мільярда доларів на міжнародну допомогу, причому понад половину цих коштів проходила через USAID. За даними ООН, США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги у світі, забезпечуючи щонайменше 38% усіх внесків.

Однак нині це лідерство під загрозою: адміністрація Трампа вже ініціювала значне скорочення фінансування, а також розглядає можливість ліквідації агентства або радикального перегляду його повноважень.

Особливо вразливими до наслідків стануть країни з низьким рівнем доходу в Африці, Азії та частинах Латинської Америки, де програми USAID підтримували базову охорону здоров’я, чисту воду, боротьбу з голодом та надзвичайні втручання під час катастроф.