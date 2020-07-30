Национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) запустилановый марсоход Perseverance («Настойчивость»). Ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал в 14:50 по Киеву. Запуск транслировали на сайте NASA, сообщает Радио Свобода.

Если все пойдет по плану, ровер Perseverance достигнет «красной планеты» 18 февраля 2021 года.

Это уже будет девятая посадка NASA на Марс с учетом предыдущих миссий марсоходов и космических кораблей.

Один из роверов Curiosity все еще активен. С момента приземления в 2012 году он прошел 23 км планеты.

Недавно Китай запустил марсоход, который должен прибыть на Марс до мая 2021 года. То есть к середине следующего года на планете может появиться три активных марсоходы.

По данным NASA, марсоход Perseverance имеет большую вычислительную мощность, чем его предыдущие «аналоги», и может самостоятельно перемещаться по 200 метров в день. Он имеет 19 камер и два микрофона, которые, как надеются ученые, впервые сделают запись звука на Марсе. Его роботизированная «рука» длиной 2 метра питается от небольшого ядерного генератора.

Основная миссия Perseverance – исследовать планету для доказательства существования древней жизни. Ученые считают, что когда-то на Марсе существовали условия, которые могли привести к элементарному микробной жизни.

Также в 2030-х годах США планируют отправить на Марс астронавтов в рамках своей программы Artemis, которая предусматривает использование базы на Луне в качестве испытательной платформы для пребывания людей, прежде чем осуществить их полет на Марс.