Марсоход NASA Perseverance с ядерным двигателем совершил спуск в атмосферу Красной планеты и посадку на ее поверхность.

Видеотрансляция события происходила на официальном Ютуб-канале NASA, сообщает Укринформ.

Таким образом, марсоход весом в одну тонну и стоимостью $ 2,7 миллиарда достиг места назначения через семь месяцев после старта. Это уже девятый корабль, который успешно высадился на Марсе.

Снижение и посадка космического модуля с марсоходом происходила в автономном режиме, поскольку у командного пункта на Земле нет возможности корректировать его действия - из-за задержки сигнала на 11 минут.

В NASA назвали этап снижения и посадки как «семь минут ужаса». Именно столько времени необходимо модулю для вхождения в атмосферу Красной планеты, корректировки траектории, открытия парашюта и посадки. И все это - без вмешательст

