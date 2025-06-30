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Російський зловмисник із позивним "Алтай" розстріляв полонених ЗСУ на Вовчанському заводі

Російський зловмисник із позивним "Алтай" розстріляв полонених ЗСУ на Вовчанському заводі

Прокуратура та СБУ оголосили підозру окупанту, причетному до вбивств українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі, повідомили у СБУ.

36-річний молодший сержант на позивний "Алтай" виконував обов’язки заступника командира групи військовослужбовців, які дислокувалися на захопленому Вовчанському агрегатному заводі під час наступу агресора на Харківщину з травня до вересня 2024 року.

Перший епізод, зафіксований 16 червня 2024 року,  був пов’язаний з полоном українського гранатометника.

Після його допиту було ухвалено рішення про страту захисника України. "Алтай" самостійно вибрав виконавця для розстрілу військовослужбовця.

Другий випадок стався 2–3 липня 2024 року, коли двоє українських військових потрапили в полон. Після допиту молодший сержант особисто брав участь у розстрілі.

За матеріалами слідства, після затримання підозрюваного та інших зловмисників РФ, причетних до страти українських військовополонених, буде заочно повідомлено про підозру.

Правоохоронці продовжують працювати над розкриттям всіх деталей воєнних злочинів, скоєних під час агресії Росії проти України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУагресія рфвоєнні злочини
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