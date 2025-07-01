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Надзвичайні події

Масштабні пожежі охопили Миколаївщину

Масштабні пожежі охопили Миколаївщину

Миколаївська область потерпає від безпрецедентних масштабних пожеж, що спричинили значні руйнування та становлять серйозну загрозу для населених пунктів. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на ранок зафіксовано понад 50 осередків вогню, які охопили загальну площу понад 400 гектарів. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина пожеж виникла в екосистемах – лісах, полях та чагарниках, що сприяє їх швидкому поширенню.

Особливо напруженою є ситуація в самому обласному центрі, місті Миколаєві. Тут зафіксовано три великі пожежі, вогонь від яких через поривчастий вітер стрімко підійшов до житлових кварталів, створюючи пряму загрозу для життя та майна мешканців. Рятувальники працюють в умовах підвищеної небезпеки, намагаючись стримати полум'я та запобігти його подальшому поширенню на житлову забудову.

Одним з найбільш постраждалих районів є мікрорайон Тернівка. Тут вогонь поширився на території близько 10 гектарів, завдавши значної шкоди. На жаль, підтверджено пошкодження двох житлових будинків та трьох господарських будівель. Сильний вітер, що дме в регіоні, не тільки ускладнює, але й робить надзвичайно небезпечним процес гасіння, розносячи іскри та полум'я на великі відстані.

Усі підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість техніки та особового складу для боротьби зі стихією.

Теги:

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