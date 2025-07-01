Крах долара: зафіксовано рекордне знецінення валюти США

Долар США стрімко втрачає позиції на світових ринках і, за підсумками першого півріччя 2025 року, може показати найгірший результат із 1973 року — періоду завершення Бреттон-Вудської валютної системи, повідомляє Financial Times.

Індекс долара, який вимірює його вартість щодо шести основних валют, з початку року впав на понад 10%. Це — найгірший старт року за понад півстоліття. Така динаміка спростовує прогнози аналітиків, які очікували, що глобальні економічні потрясіння лише посилять позиції американської валюти.

Фахівці пов’язують обвал долара насамперед із непослідовною економічною та зовнішньоторговельною політикою адміністрації Трампа. За словами валютного стратега ING Франческо Пезоле, "долар став цапом-відбувайлом" через конфліктну торговельну політику, надмірні запозичення і тиск на Федеральну резервну систему.

Вчора долар знизився ще на 0,2%, поки Сенат готувався голосувати за оновлений податковий закон Трампа. Очікується, що він збільшить державний борг США на $3,2 трлн протягом десятиліття. Це посилило занепокоєння інвесторів щодо стійкості американських фінансів і викликало відтік капіталу з ринку облігацій США.

Падіння долара може стати найгіршим за пів року з часів 15% обвалу у 1973 році, а також найслабшим шестимісячним періодом з 2009-го. Водночас валюти-конкуренти, зокрема євро, демонструють зростання. Євро вже піднявся на 13% вище $1,17, попри прогнози деяких банків щодо паритету з доларом.

Політика Трампа, що поєднує агресивний протекціонізм, фіскальний популізм і тиск на центральний банк, серйозно похитнула довіру до долара. На тлі глобальної нестабільності, інвестори дедалі частіше шукають альтернативи — від євро до німецьких облігацій. І хоча долар усе ще домінує, його авторитет як "тихої гавані" зазнав найбільшого випробування за десятиліття.