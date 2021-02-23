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Депутаты Закарпатского облсовета обратятся в прокуратуру с просьбой проверить законность ограничения доступа к Невицкому замку владельцем частного комплекса «Верховина».

Об этом сообщается на странице облсовета в Facebook.

На заседании постоянной комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества, развития туризма и рекреации ее председатель Михаил Киш поднял вопрос свободного доступа закарпатцев и туристов края к историческому памятнику – Невицкому замку. Подход затруднен из-за того, что владельцы туристического комплекса «Верховина», который находится на замковой горе, перегородили дорогу, ведущую к памятнику, и пустили ее в обход по труднодоступной местности.

Для решения этого вопроса принято решение в очередной раз обратиться к конечному бенефициару сооружения с просьбой организовать беспрепятственный проход для посетителей замка.

Если же просьба областного совета будет снова проигнорирована, депутаты намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность ограничения движения и присвоения дороги общего пользования на замковой горе.
ForUm

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