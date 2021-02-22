Супруга лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия прибыла в Москву из Германии.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на ТГ-канал «Раньше всех».

«Юлия Навальная, которая улетела в Германию 10 февраля, вернулась сегодня в Москву… В аэропорту ее встретили журналисты, на вопросы она отвечать отказалась», - говорится в сообщении.

Навальная уезжала в ФРГ с частным визитом и отсутствовала в России с 10 февраля.

За это время ее мужу вынесли приговор по делу о клевете на ветерана и отказали в апелляции на решении о реальном сроке по делу «Ив Роше».

Возвращение супруги политика совпало с достижением Евросоюзом договоренности о санкциях против четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на преследование Навального. Официально имена не назывались. Однако, по словам опрошенных дипломатов, в санкционный список будут внесены председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Навальная вернулась в Москву 17 января вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев.

Сразу по прилету из Германии Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией, был арестован.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года колонии.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами.

Юлия Навальная также приняла участие в оппозиционном митинге 31 января в районе улицы Стромынка в Москве. Она была задержана, а 1 февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал ее на 20 тыс. руб. «за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта».