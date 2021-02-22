В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник вследствие обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй ранен», - сказал Хомчак.