Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления Приватбанка в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.
Как сообщает НАБУ, по оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра.
«Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбе, самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где начато проведение неотложных следственных действий», - сообщили в НАБУ, пообещав рассказать детали позже.
По данным Украинской правды, речь идет о бывшем первом заместителе председателя правления Приватбанка Владимире Яценко.
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