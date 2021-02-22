Политика Евросоюза в области закупок вакцины и проблемы, связанные с ее доставкой, в частности, ответственны за третью волну коронавируса в Европе.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

«В январе мы ускорились, это не было такой проблемой, но сейчас, к сожалению, можно сказать, что закупочная политика ЕС будет частично отвечать за то, что у нас сейчас третья волна в Европе», - сказал Недзельский.

По его словам, Европейская комиссия должна использовать свой вес против фармацевтических компаний, которые она также спонсировала с помощью инвестиционных грантов до начала производства вакцины для софинансирования исследований.

Недзельский добавил, что он ожидает пика третьей волны пандемии в марте/апреле, и сказал, что правительство также рассматривает возможность возобновления ограничений на социальную жизнь в регионах с наибольшим количеством случаев COVID-19.

По его словам, в Польше начал распространяться британский вариант коронавируса.

«На прошлой неделе мы получили информацию о том, что доля этой мутации составляет примерно 5% от выборки из примерно 200 человек, которые прошли тестирование», - сказал он.