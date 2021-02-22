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Реализация национальной программы «Большая стройка» помогла сохранить в Украине около 190 тыс. рабочих мест во время ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что программа «Большая стройка» касается не только строительства объектов инфраструктуры. Благодаря ей работой было обеспечено большое количество специалистов из смежных отраслей и профессий, в частности в период коронакризиса, когда даже в европейских странах сокращались рабочие места и росла безработица.

«Мы эти программы посчитали - если мы их полностью остановим, мы потеряем около 190 тыс. рабочих мест плюс к тому, что уже потеряло общество», - рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в рамках программы «Большая стройка» в регионах строят школы, стадионы, детские сады. По словам Зеленского, это большая программа, которую не следует ограничивать только строительством дорог.

Он также отметил, что значительная часть программы - это реконструкция или строительство с нуля новых приемных отделений в больницах, что помогало в борьбе с коронавируса. Кроме того, в период наибольшей нехватки защитных средств для медиков и больниц команда «Большой стройки» помогала в обеспечении их потребностей.

Президент добавил, что на финансирование работ в рамках программы «Большая стройка» направлялись средства, полученные Украиной от российского «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража.
ForUm

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