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Обновление дорог в пределах инициированной президентом Владимиром Зеленским национальной программы «Большая стройка» украинцы назвали главным позитивным событием уходящего года.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%).

Кроме того, событиями 2020 украинцы назвали эпидемию коронавируса, весенний карантин, войну на Донбассе. Но все эти явления негативно оценили от 94,8% до 100% респондентов.

Исследование проводилось с 5 до 13 декабря 2020 во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опросы осуществлено методом личного интервью face-to-face среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

В августе этого года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование о том, как украинцы относятся к инициативе «Большая стройка». Согласно опросу, президентскую программу одобряли 89,8% украинцев.
ForUm

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