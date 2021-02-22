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Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где начато проведение неотложных следственных действий.

С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области вводится так называемая красная зона карантина в связи со вспышкой COVID-19 в регионе. Жесткие ограничения будут действовать как минимум до 28 февраля.

На территории Богородчанской центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь ГосЧС.  

Иран отказывается называть имена причастных к крушению самолета МАУ.

Главы МИД Украины и Польши в совместной статье обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, который выполнял задание по получению для страны-агрессора технической документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «ОПЛОТ».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.

На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с главой Чечни, соратником президента России Рамзаном Кадыровым.  Шмыгаль потребовал срочного объяснения от Уруского.
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