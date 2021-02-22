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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, который выполнял задание по получению для страны-агрессора технической документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «ОПЛОТ», сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию.

В рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что по заданию от российских кураторов и доступу к закрытым сведениям вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова », которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ, вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Предателя задержан «на горячем» во время получения им «полного комплекта технической документации», которая имеет гриф ограничения доступа.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.
ForUm

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