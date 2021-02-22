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На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с главой Чечни, соратником президента России Рамзаном Кадыровым.

Как сообщает «Обозреватель», снимок был сделан во время открытия мероприятия 21 февраля. На нем видно, что Уруский и Кадыров идут рядом. Позже в сети появилось и соответствующее видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На публикацию уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, потребовав на странице Facebook срочного объяснения от Уруского.

Позже на своей странице в Facebook Уруский пояснил этот снимок. «На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, - официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке», – написал он.

«В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р. Кадыров. Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – подытожил министр.
ForUm

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