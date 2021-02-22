Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.
Такое заявление он сделал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве, передает УНИАН.
«В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей», - сказал президент.
По словам Зеленского, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства аэропорта.
Также президент сообщил, что за пару лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.
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