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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями.

Такое заявление он сделал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве, передает УНИАН.

«В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей», - сказал президент.

По словам Зеленского, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства аэропорта.

Также президент сообщил, что за пару лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.
ForUm

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