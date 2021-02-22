За прошедшие сутки, 21 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина, сообщает пресс-центр ООС.
Было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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