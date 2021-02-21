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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко осудили репрессии против журналистов в Беларуси.

Об этом говорится в их заявлении.

Министры выразили возмущение событиями в Беларуси, где «властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов», и вместе с международным сообществом осуждает наступление на представителей СМИ.

«Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональной деятельности. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы», — заявили Кулеба и Ткаченко.

Кроме того, они добавили, что обеспокоены "деструктивной деятельностью России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации».

18 февраля суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток польского телеканала Белсат Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову к двум годам колонии общего режима. Причиной их преследования стали стримы с акций протеста против режима диктатора Александра Лукашенко.

Евросоюз призвал белорусские власти освободить журналисток.
ForUm

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