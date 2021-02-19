Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании под председательством президента Владимира Зеленского ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Члены СНБО заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил. Решения, принятые на заседании, имеют гриф «секретно», а потому не могут быть разглашены.

Участники подробно остановились на сфере энергетической безопасности, а именно на принятии мер по защите имущественных интересов государства.

Решением СНБО, которое было введено в действие указом президента Украины от 28 мая 2015 № 298, Кабинету Министров было поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

В частности, Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства. Однако за более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказательства в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

Согласно статье седьмой закона Украины «О трубопроводном транспорте», «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».

Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.