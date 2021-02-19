Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 19 февраля, вновь побила свой рекорд - $52 955.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Coindesk.

По данным торгов, на 12:00 по Киеву, самая популярная криптовалюта стоила 52 955 долларов США. Только два дня назад Bitcoin пересекла психологическую отметку в 50 тысяч долларов США.

Отмечается, что стоимость золота упала до показателей 7-месячной давности - 1 760 долларов.

Эксперты не исключают, что Bitcoin растет благодаря падению цены на золото, которое рассматривается как стабильная инвестиция во времена неопределенности.

Bitcoin, самая популярная криптовалюта в мире, составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.