также в разделеЭкономика
СНБО решил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара – Западное направление» 12
ГФС накрыла конвертцентр с оборотом в 580 миллионов 8
Импорт из РФ в Украину сократился на 35% 43
АМКУ разрешил Сильпо купить Фуршет 164
За 2 года в Украине планируют отремонтировать 20 тысяч километров дорог 16
Нафтогаз планирует получить треть розничного рынка газа 15
На поддержку авиаотрасли хотят выделить полмиллиарда 12
ВР приняла в первом чтении законопроект о растаможке «евроблях» за €1000 52
Венедиктова: В отношении Нафтогаза расследуют несколько уголовных дел 15
НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии 49
Стоимость Bitcoin превысила $52 тысячи 11
Кабмин установил предельную цену на газ для религиозных организаций 14
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 25
Украинское молоко скоро появится в Японии и Аргентине 36
Гетманцев: Украина теряет $2 млрд из-за махинаций при экспорте зерна 34
Великобритания получила возможность импортировать рыбу в Украину 23
В Украине сократилось производство продуктов 24
В Нафтогазе озвучили себестоимость добычи украинского газа 47

Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 19 февраля, вновь побила свой рекорд - $52 955.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Coindesk

По данным торгов, на 12:00 по Киеву, самая популярная криптовалюта стоила 52 955 долларов США. Только два дня назад Bitcoin пересекла психологическую отметку в 50 тысяч долларов США.

Отмечается, что стоимость золота упала до показателей 7-месячной давности - 1 760 долларов.

Эксперты не исключают, что Bitcoin растет благодаря падению цены на золото, которое рассматривается как стабильная инвестиция во времена неопределенности.

Bitcoin, самая популярная криптовалюта в мире, составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги