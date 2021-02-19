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Национальная полиция Украина задержала экстрадированного из Турции мужчину, который подозревается в убийстве.

Злоумышленник после совершения преступления сразу же покинул территорию Украины, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Убийство произошло в декабре 2019 года. Тогда в столичном Гидропарке злоумышленник расстрелял мужчину и скрылся. Пострадавший погиб на месте. Через несколько часов полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний гражданин Украины. Он является участником преступной группировки.

После совершения убийства он сразу же поехал в аэропорт и вылетел в Турцию.

«Мы направили запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи. Благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами сегодня, 19 февраля, злоумышленника экстрадировали в Украину», - сообщил Клименко.

Полицейские задержали его в аэропорту в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время следователи полиции вручат ему уведомление о подозрении в совершении убийства. Кроме того, готовится ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения - содержание под стражей.
ForUm

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