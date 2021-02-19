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Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в Украине много враждебно настроенных в отношении государственной независимости людей.

«Мы в Украине спорим, правда ли Россия агрессор, а может, она не агрессор. Я прожил немало. Говорю искренне - такой ситуации в государстве еще не встречал. И не имеет значения, пятая ли это колонна. Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют враждебные настроения относительно главной темы страны - построить независимое государство», - заявил Кравчук в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, как 11 февраля принимал онлайн-участие в заседании Совбеза ООН относительно шестой годовщины подписания в Минске «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

«Выступили все 15 членов Совбеза, постоянных и непостоянных. Хочу сказать: я такие оценки от них о России, как агрессоре, как оккупанте, который должен оставить украинскую землю, очень редко слышу в самой Украине. Повторю, так говорят члены Совбеза ООН, естественно, кроме России как члена», - отметил Кравчук.

На вопрос ведущей: «А как работать государству и обществу Украины с аудиторией, которая может привести к расколу страны?» Он ответил, что в отношении таких людей должен действовать закон.

«Не нужно жать один одному руки, нужно, чтобы закон действовал, а виновные должны нести наказание. Если это будет сделано, народ поймет - свободная страна. Но если мы будем пробовать объединиться, не наказав виновных, не назвав имена людей, которые говорят одно, а делают другое, мы никогда не сможем объединиться», – сказал первый президент Украины.
ForUm

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