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В Украине по состоянию на 19 февраля зафиксировано 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 2304 человека; летальных случаев - 120; выздоровели - 5857 человек; проведено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26095, методом ИФА -15567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19553).

За все время пандемии в Украине заболели 1293672 человека; выздоровели 1139977 человек; летальных случаев – 24972; проведено ПЦР-тестов - 6651624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
ForUm

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