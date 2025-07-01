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Столиця

У столичному метро з’явився унікальний музей

У столичному метро з’явився унікальний музей

У київському метрополітені відкрили віртуальний музей у рамках проєкту "Наше підґрунтя". На станціях розміщені інформаційні плакати з QR-кодами, які дозволяють пасажирам перейти до онлайн-виставки. Виставка розповідає про археологію та історію районів, де розташовані відповідні станції метро.

Ініціатива, організована Спілкою археологів України, покликана популяризувати українську історію та культуру, трансформуючи станції метро та укриття на платформи просвітництва та національної стійкості під час війни.

Віртуальний музей працює на таких станціях: Хрещатик, Гідропарк, Університет, Берестейська, Лівобережна, Арсенальна, Позняки, Кловська, Видубичі, Золоті ворота, Сирець, Палац спорту, Звіринецька, Поштова площа, Олімпійська, Контрактова площа, Оболонь, Теремки, Палац Україна, Майдан Незалежності.

Проєкт сприяє збереженню історичної пам’яті та підсиленню патріотичного духу українців у складні часи.

Теги:

віртуальний музей в метроНаше підґрунтя
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