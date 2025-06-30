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Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для припинення війни, – Келлог

Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для припинення війни, – Келлог

Спецпредставник США Кіт Келлог назвав «орвеллівськими» звинувачення речника Кремля Дмитра Пєскова на адресу Сполучених Штатів й України у відсутності прогресу в мирних переговорах з Росією. Про це він написав у соцмережі Х, передає "Укрінформ".

«Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є «орвеллівськими». Російські твердження про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними», - заявив Келлог.

Він додав, що президент Трамп послідовно та непохитно наполягає на досягненні прогресу у припиненні війни.

«Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для припинення війни. Росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні цілі в Україні», - зазначив Келлог.

ForUA.com нагадує, речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Київ та Вашингтон у відсутності прогресу у мирних переговорах з Росією.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мирні переговоривійна в УкраїніКіт Келлог
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