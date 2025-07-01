МВФ підтвердив свій прогноз щодо закінчення війни в Україні

Міжнародний валютний фонд оновив свої оцінки щодо розвитку ситуації в Україні та підтвердив, що війна триватиме щонайменше до кінця 2025 року. У базовому сценарії Фонд зберіг прогноз завершення активної фази бойових дій саме на цей період.

«Припущення щодо перебігу війни, що лежать в основі сценаріїв програми, залишаються актуальними, оскільки мирні переговори поки що не дали відчутних результатів», — йдеться у новому меморандумі МВФ.

Таким чином, кінець 2025 року залишається умовною «точкою повороту», після якої МВФ очікує поступового зниження інтенсивності бойових дій і перехід до стабілізаційної фази з подальшим економічним відновленням.

Хоча конфлікт триває, МВФ вважає, що Україна має час для підготовки реформ, які стануть основою економічної відбудови. Згідно з прогнозом, ВВП України у 2025 році зросте на 2–3%, а вже у 2026-му очікується пришвидшення темпів зростання до 4,5%.

У Фонді визнають, що нинішня програма має обмежену гнучкість щодо непередбачуваних потрясінь — наприклад, у разі раптового загострення війни або її затягування. Проте базовий сценарій будується саме на припущенні, що найбільш інтенсивна фаза конфлікту завершиться до кінця 2025 року.

Цей самий термін нещодавно підтвердив і Світовий банк, який також очікує, що після 2025 року бойові дії поступово спадатимуть, даючи змогу Україні нарощувати темпи відновлення.

Саме друга половина 2025 року може стати вирішальною як з погляду війни, так і з позиції внутрішньої економічної політики України. Фінансовий тиск на бюджет зростає: видатки на оборону лише за 2025 рік зростуть на 5,8% ВВП, і парламент має розглянути відповідний додатковий бюджет.

Проте, за оцінками МВФ, вплив цих змін буде керованим, а перехід до післявоєнного стану — хоча й поступовий — стане ключовим фактором для збереження макроекономічної стабільності.

Хоча жодна міжнародна інституція не може точно передбачити дату завершення війни, погодженість прогнозів МВФ і Світового банку щодо кінця 2025 року як орієнтиру для завершення активної фази бойових дій вказує на обережний, але реалістичний оптимізм.

Кінець війни в 2025-му — не гарантія, проте цілком імовірний сценарій, на який вже орієнтуються міжнародні фінансові структури. Україна має шанс не лише вистояти, а й закласти фундамент для економічного ривка вже з 2026 року.