Нові загрози: територіальні амбіції Росії виходять за межі Донбаса

Росія не зупиняється на вже окупованих територіях. Кремль чітко сигналізує про плани захопити нові регіони України, йдеться у новому звіті Інституту з вивчення війни.

Кремлівські чиновники, включно з диктатором, публічно заявляють про претензії на південь і схід України, зокрема на Одесу, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області. Путін під час наради 30 червня відверто називав українські території "Донбасом і Новоросією", чим підтвердив плани поширити окупацію за межі чотирьох захоплених областей.

Пєсков в свою чергу назвав історію Одеси "нерозривно пов’язаною з Росією", а Володимир Мединський повторив кремлівську тезу про "один народ" і "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра".

Російські чиновники дедалі частіше називають "Новоросією" всю південну і східну частину України — від Харкова до Одеси. Така термінологія використовується для легітимізації нових етапів агресії та подальшої анексії українських територій.

"Тривала прихильність кремлівських посадовців до наративів про «єдиний народ», «Новоросію» і «спільну історію» демонструє сталу мету Кремля — знищення української державності і підкорення українського народу", - вважають аналітики.

Така риторика чітко свідчить, що Кремль не збирається зупинятися. Попри провали на фронті та санкції, територіальні амбіції Росії залишаються максималістськими. І це — пряма загроза не лише для східної чи південної України, а й для всієї держави.