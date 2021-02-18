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Члены рабочей группы Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова нашли ряд нарушений в онлайн-лекциях, которые профессор Евгения Бильченко проводила во время дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс- служба университета в комментарии Укринформу.

«В проанализированных лекциях имеющиеся ошибки, которые ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями», - рассказали в пресс-службе. Кроме того, в лекциях зафиксировано нарушение законов Украины «О высшем образовании», «Об образовании», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», устава университета, поскольку «значительная часть лекций, которые профессор прочитала студентам и обнародовала на YouTube-канале, были на русском языке».

«Членами комиссии также выявлены факты словесного поношение коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использование языка ненависти профессором Бильченко во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры», - добавили в пресс-службе.

Рабочая группа рекомендовала ректору университета создать рабочую комиссию для анализа всех направлений работы кафедры культурологии и философской антропологии, где работает Бильченко. Так, члены группы предлагают привлечь к деятельности комиссии ведущих специалистов Украины, которые не работают в НПУ имени Драгоманова.

Кроме этого, рабочая группа рекомендовала декану факультета философии и обществоведения Ивану Дроботу временно отстранить Бильченко от выполнения учебных должностных обязанностей на время деятельности вышеуказанной рабочей комиссии.

Напомним, преподавательница в своих сообщениях в соцсети назвала Украину «американской колонией», а закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - «опухшим лимфоузлом» в больном теле. Она  также назвала себя представительницей «русской цивилизации» и отметила, что в сфере обслуживания сейчас наоборот переходит на русский язык.

Заявления Бильченко вызвали возмущение в соцсети, в частности, среди преподавателей и студентов университета.

Позицию преподавательницы неоднократно обсуждали в эфирах пророссийски настроенных телеканалов в Украине и на телевидении в России.    

1 февраля Бильченко отстранили от проведения лекций. Окончательное решение будет принято на Ученом совете университета, которая состоится после завершения деятельности рабочей комиссии.
ForUm

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