Если ведущий вуз Украины не заставит профессора Бильченко не распространять рашизм - это будет вопрос к его ценностям

Едва в Украине заработали нормы закона, согласно которым сфера обслуживания перешла на украинский язык, как на этой почве вспыхнул скандал. Причем в его центре оказалась преподавательница ведущего педагогического вуза страны - НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко, которая пренебрежительно выразилась в Фейсбук об украинском языке и Украине. Она назвала Украину "онкобольной американской колонией", а новый закон об украинском языке в сфере обслуживания - «опухшим лимфоузлом». Эта «медицина» вызвала возмущение общественности и студентов вуза, которые стали требовать увольнения Бильченко. Сама же преподавательница в присущем ей стиле называет это виртуальным фашизмом и буллингом, и конечно, такую тему не могли обойти пророссийские и российские СМИ, которые тут же снова завопили о наступлении на права русскоязычного населения.

И тогда мы снова увидели, как умело и спланировано заработала машина российской пропаганды, пользуясь своим преимуществом в информационном пространстве и насаждая «нужные» идеи. И к этому - подключаются уже все, кто может и не может. И Украина испуганно показывает, что со свободой слова и с правами таких, как Бильченко, у нее все в порядке. Бильченко приглашают телеканалы, ее цитируют СМИ... Конечно, как без всего этого обойдешься? У нас же «свобода слова». Но медленно проступает суть и смысл пропагандистской операции, которую системно проводит Россия против Украины на психологическом фронте гибридной войны. Нас целенаправленно и успешно доводят до общегосударственного возмущения, до нервного срыва, за которым неизбежно следует депрессия. А что же делать? Наши СМИ должны ответственно работать, уделяя всем «бильченко» ровно столько внимания, сколько они заслуживают, а со своей стороны, подчеркивая наши успехи, в том числе, и в решении языковой «проблемы». А они, эти успехи, есть.

Впрочем, это тема для отдельного разговора. А что же Бильченко? Это «частный случай», который подлежит спокойному анализу, но не более того.

От студенческих призывов до заявления МОН

В своих сообщениях в Фейсбук Евгения Бильченко, можно сказать, свою позицию задекларировала. Себя она называет «представителем российской цивилизации», Украину - тоталитарной, а также говорит, что страной правят «уличные этнорадикалы, а внешние глобалистические силы управляют уличными радикалами», а языковую политику государства - «обыкновенным фашизмом». А еще добавляет, что теперь нарочно переходит в сфере обслуживания на русский.

После скандала и огласки в СМИ на заявление преподавательницы руководство университета им. Драгоманова, где она работает, отреагировало довольно расплывчато.

«Такие высказывания встретили решительное неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета, в социальных сетях решительно осудили такие высказывания, как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова», - отметил председатель профсоюза заведения Иван Горбачук.

Но встанет ли вопрос об увольнении Бильченко, пока не понятно. В заявлении университета говорится, что «несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и ущерб имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством».

Сама Евгения Бильченко 25 января писала, что получила заверения ректора в том, что он ее увольнять не собирается. Но уже на следующий день в эфире одного из телеканалов заявила, что ее могут уволить. Собственно, окончательно это должно решиться на заседании Ученого совета университета, которое должно состояться в четверг 28 января.

Не остались в стороне и студенты, в соцсети устроили флешмоб #НПУбезвати. Свою позицию высказала председатель Студенческого парламента университета Екатерина Бульчик: «... она (Бильченко. - Ред) непосредственно влияет на взгляды и формирование сознания, прежде всего - студенчества! Поэтому я, как гражданка Украины, как часть большой семьи университета, возмущена и считаю, что человек, чьи убеждения, взгляды, высказывания влияют на молодежь, не может в целом публиковать такие мысли».

Свою позицию озвучил и в Минобразования: «Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны заботиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как постоянно развивающегося общества, - придти к одной системе координат», - очень «по существу вопроса» заявили в МОН.

Полжизни преподает в университете и уже давно «за Россию»

Евгении Бильченко 40 лет, и уже 20 лет она работает в университете им. Драгоманова, где преподает на кафедре культурологии и философской антропологии. Она - доктор культурологии, профессор, в 2016 году даже получила награду «преподаватель года», заняв третье место в университетском рейтинге. А еще она писательница - пишет стихи на русском и переводит украинскую поэзию на русский язык, и даже семь лет назад посвятила стихотворение погибшим на Майдане, но потом очень быстро изменила свою позицию, заявив, что разочарована в Майдане.

Люди, которые ее хорошо знают, говорят, что подобную позицию она имела еще за много лет до нынешнего скандала. Бильченко считает, что в Украине «гражданская война», а по данным сайта «Миротворец», среди ее друзей на Фейсбуке, в частности, московский писатель Захар Прилепин, который и воевал против Украины в Донбассе, а сейчас еще и партию возглавляет, декларирующую уничтожение независимой Украины как свою программную цель.

Между тем, Мария Прошковская, студентка Бильченко, которая учится на первом курсе магистратуры (по специальности культурология), обратилась к руководству университета с просьбой отчислить его по собственному желанию в связи с отсутствием реакции на события последних дней.

Мария Прошковская

«И вопрос здесь не только в ее личной позиции, а еще и в том, что она довольно мягко, но системно промывает мозги студентам. Излагая гуманитарные дисциплины философского направления, не трудно транслировать те или иные личные взгляды как истину. Достаточно посмотреть на YouTube ее лекции, прочитанные как часть учебной программы на темы, связанные в современностью. Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на 7 году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи, – написала Мария Прошковская.

Тест для университета

Скандал вокруг высказываний преподавательницы ведущего педуниверситета страны не только возмутил общественность, но и вышел на общую проблему: что же должен делать вуз в таких случаях?

Экс-министр образования и науки, председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит в комментарии Укринформу называет недопустимой ситуацию, чтобы на седьмом году войны с Россией со студентами работал преподаватель с антиукраинской позицией:

«Это совершенно недопустимо. Мы живем в условиях войны, где Россия - агрессор, боремся за свою независимость, а человек фактически выступает в роли пропагандиста страны-агрессора. Это не вопрос свободы слова», - отмечает Сергей Квит.

Он добавляет, что в этой ситуации не меньше вопросов к университету: «Какую внутреннюю академическую культуру имеет университет и как он определяет свою миссию? Соответственно - каких преподавателей приглашает к себе. Такой пропагандист может работать где угодно, но в университете его идеи доносятся студентам. Поэтому в первую очередь это вопрос к самому университету - какие задачи он ставит перед собой в стране, которая борется за независимость».

Подобное мнение выразил и Дмитрий Синченко, председатель ОО «Ассоциация Политических Наук», активист Движения сопротивления капитуляции: «Однозначно, преподавателям с подобной позицией не место в учебных заведениях. Бильченко должна быть уволена немедленно. Преподаватели должны быть примером для подражания, ведь они формируют мировоззрение нового поколения украинцев. Какое мировоззрение может формировать преподаватель, ненавидящий свою собственную страну?».

Депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун пишет, что академическая свобода университета предусматривает возможность выражения разных позиций, но подчеркивает: важно, чтобы академические дискуссии носили научный характер, а руководство заведения несло ответственность за ценности, которые несет университет.

Она добавляет, что отправила обращение в НПУ им. Михаила Драгоманова с требованием объяснить, какие механизмы обеспечения качества образования существуют в университете. «Эти механизмы должны делать невозможной очевидную пророссийскую пропаганду, но при этом сохранять пространство для интеллектуальной дискуссии и выражения разных позиций. (...) В сложившейся ситуации нет простых решений. Повторюсь: кадровая политика должна оставаться в полномочиях университетов. (...) Однако это накладывает на руководство университетов ответственность. Ключевой вопрос к ректору Виктору Андрущенко, каким образом организованы процессы в университете? Осознают ли ваши работники миссию, ценности, которые несет педагогический университет Драгоманова? Ведь ваши преподаватели обучают будущих учителей.

Если для вуза это пустые слова, возможно, самое время начать дискуссию о том, чему вы учите студентов?».

Можем сделать предварительный вывод: такие проблемы, которые высвечивает скандал с Бильченко, а не заговаривать надо, а разработать соответствующую базу для противодействия, в том числе на уровне законодательства. У нас же запрещено распространять нацистскую идеологию? Поэтому и Евгению Бильченко, скорее, не увольнять надо, а поставить перед необходимостью, согласно контракту, выполнять безальтернативное условие: не распространять среди студентов рашизм, а оставить его себе для домашнего обихода, если она без этого не может. Не жертву из нее надо делать, не сомнительную «звезду» рашистских телеканалов, а служащего, которые обязан соблюдать условия, четко сформулированные работодателем.

Впрочем, совсем скоро станет ясно, прошло ли руководство университета тест на соблюдение государственных ценностей.