Преподавательницу НПУ им. М.П. Драгоманова Евгению Бильченко, которая назвала Украину «американской колонией», отстранили от преподавания.

«Не уволили. Фотка яркая, чтобы до медиа дошло: братцы, пожалуйста, не опережайте события, не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи «за пост в фейсбуке». Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком», - написала она в Facebook.

В университете создали рабочую группу для изучения публичных заявлений Бильченко в соцсетях и СМИ.

«Есть попытка придать делу политический оборот и от языковой травли перейти к поиску «неблагонадежной» информации в моих открытых лекциях. Рабочая группа неизвестных экспертов из неизвестных мне организаций пристальным взглядом читает мои лекции и недрогнувшей рукой выковыривает из них Кремль. Честно говоря, меня устраивает», - добавила Бильченко.

Напомним, преподавательница в своих сообщениях в соцсети назвала Украину «американской колонией», а закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - «опухшим лимфоузлом» в больном теле. Она также назвала себя представительницей «русской цивилизации» и отметила, что в сфере обслуживания сейчас наоборот переходит на русский язык.

Заявления Бильченко вызвали возмущение в соцсети, в частности, среди преподавателей и студентов университета.

Позицию преподавательницы неоднократно обсуждали в эфирах пророссийски настроенных телеканалов в Украине и на телевидении в России.