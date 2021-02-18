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Финская сеть лабораторий Vita Laboratoriot сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса - уникальный финский вариант найден в пробах, взятых на юге страны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Yle.

Штамм получил код Fin-796H, и в нем содержатся мутации, которые ранее встречались в британском и американском штаммах. Однако их комбинация, говорят в лаборатории, ранее нигде не встречалась.

«Новый вариант вируса был обнаружен у одного из пациентов на прошлой неделе, так что пока ничего не известно ни о степени заразности и распространения, ни о негативном влиянии вакцины на новый штамм», - сказала доцент лаборатории, микробиолог Тару Мари.

По ее словам, на сейчас также неясно, где появился этот штамм, однако она считает более вероятным, что он развился за пределами Финляндии, поскольку в стране достаточно низкий процент инфицированных COVID-19 по сравнению с другими странами.

Микробиолог объясняет, что обнаружение нового варианта коронавируса в Финляндии было только вопросом времени, потому что вирусы постоянно мутируют. Чем больше вирусы исследуются, тем больше их вариантов выявляют.

 
ForUm

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