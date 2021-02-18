Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями делегации Украины в ПАСЕ и МИД 17 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом», - говорится в сообщении.