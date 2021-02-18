также в разделеОбщество
Директора боярского лицея, где отравились школьницы, отстранили от должности 13
Степанов рассказал, кого вакцинируют от COVID-19 вместе с медиками 12
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 54
РФ блокирует допуск инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО 14
Прокуратура запросила для Стерненко 8 лет тюрьмы по делу о похищении человека 31
Оккупанты арестовали задержанных во время вчерашних обысков в Крыму 17
17 февраля. Картина дня 13
Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с COVID-19 22
В Украине перед оттепелью ударят 29-градусные морозы 40
На Буковине заняты более 80% коек для больных COVID-19 14
На Житомирщине задержали живодера, который убивал и ел соседских собак 23
Чиновники Укрзализныци растратили более 4,5 миллиона 12
Укрзализныця хочет внедрить Wi-Fi во всех поездах 15
Кабмин разрешил пустить зрителей на матч «Динамо» - «Брюгге» 15
Украина вынесет вопрос обысков в Крыму на Генассамблею ООН 17
Поселку на Донбассе хотят вернуть название Нью-Йорк 24
НАТО расширит работу по улучшению совместимости с ВСУ 12
В Украине снимут фильм, который развенчает советские мифы о Донбассе 28

Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями делегации Украины в ПАСЕ и МИД 17 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги